De Boxing Day se produc minuni. Granzii din Premier League si-au invins fara problema meciurile - VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, expertul golurilor de exceptie, a centrat, iar armeanul a inscris fabulos cu calcaiul. Scorul in meciul contra celor de la Sunderland a fost deschis de Blind, ca in repriza secunda si Ibrahimovic sa marcheze cel de-al 50-lea gol din acest sezon. Sunderland a reusit golul de onoare in prelungirile partidei. Borini a raspuns cu o alta executie de generic.

Tot ieri, Chelsea a ajuns la cea de-a 12-a victorie consecutiva in Premier League, dupa ce a invins-o in etapa traditionala de Craciun pe Bournemouth, scor 3 la 0. Pedro a deblocat tabela de marcaj cu un gol de pus in rama.

In partea secunda, Hazard a dublat avantajul aristocratilor dupa ce a punctat din penalty, iar pe final de meci, Cook a marcat in propria poarta. Dupa 18 meciuri, Chelsea este lider in Anglia cu 46 de puncte.

Cu 3 la 0 a invins si Manchester City. Cetatenii au invins-o in deplasare fara drept de apel pe Hull City. Scorul a fost deschis abia in minutul 72, cand Yaya Toure a marcat din penalty. 6 minute mai tarziu apararea gazdelor a cedat din nou, iar Iheanacho a finalizat atacul trupei lui Guardiola.

In prelungiri, Hull City a inscris in propria poarta. S-a incheiat 3 la 0, iar Manchester City a urcat provizoriu pe locul 2 in Premier League, insa Liverpool, care joaca astazi, o poate intrece in cazul unui rezultat pozitiv.