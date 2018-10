De cinci ani, nationala Moldovei de fotbal nu a mai obtinut o victorie pe teren propriu: "E greu sa crezi in aceea ca intr-un timp atat de indelungat fanii nostri nu au vazut victorii acasa" - VIDEO

Alexei KOSELEV, PORTAR SELECTIONATA MOLDOVEI: "E greu sa crezi in aceea ca intr-un timp atat de indelungat fanii nostri nu au vazut victorii acasa. Ei nu au avut posibilitatea de a se bucura pentru echipa lor. Maine vom avea un meci foarte important si toate gandurile sunt doar la victorie."

De la meciul cu San Marino, de acum 5 ani, de pe stadionul Zimbru, selectionata Moldovei a obtinut o victorie in partida oficiala cu Muntenegru si alte 4, in meciuri amicale. Pe toate, insa, le-a jucat in deplasare. Maine, tricolorii vor da piept din nou cu San Marino, in turneul Liga Natiunilor si planifica sa repete rezultatul din 2013.

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONER MOLDOVA: "Sper ca maine sa aratam si un meci spectaculos si sa vedem golurile. Sunt ferm convins ca vom avea multe ocazii, doar ca trebuie sa fim foarte atenti, concentrati la finalizare."

Din lotul selectionatei vor lipsi fundasul Petru Racu, atacantii Vladimir Ambros si Ion Nicolaescu. Artur Ionita inca nu s-a refacut complet dupa accidentare si ar putea si el sa rateze partida de maine. Moldova - San Marino se va juca pe stadionul Zimbru si va incepe la ora 21 si 45 de minute.