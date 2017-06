De neinvins! Porsche a castigat cursa de 24 de ore de la Le Mans - VIDEO

Cea de-a 85-a editie a cursei de 24 de ore de la Le Mans s-a incheiat cu victoria echipei Porsche. Chiar daca cei de la Toyota au debutat in forta ieri la ora 16, echipa japoneza s-a confruntat cu probleme mari si a ajuns la finis abia pe locul 9 in clasamentul general. In acelasi timp, a fost cea de-a 19 victorie pentru constructorul german.

In cele 24 de ore de competitie, bolidul castigator a parcurs peste 5000 de km. 60 de masini au fost la startul confruntarii pentru cele mai multe tururi parcurse.