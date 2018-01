De neoprit in primul meci dupa 6 luni. Novak Djokovic l-a invins fara probleme pe Dominic Thiem in cadrul unui turneu demonstrativ - VIDEO

Revenit dupa problemele la cot, Novac Djokovic l-a distrus in aceasta dimineata pe austriacul Dominic Thiem, scor 2 la 0. Sarbul a intrat in meci hotarat, invingand in primul set cu 6 la 1.

Setul secund a fost unul mai echilibrat, insa Djokovic a fost cel care a condus jocul. Fostul numarul 1 mondial a inchis partida la 6 la 4, dupa 64 de minute de joc.

Novak Djokovic ar putea participa la primul turneu de Grand Slam din acest an, care incepe saptamana viitoare.