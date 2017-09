De pe locul 957 mondial - castigatoare la US Open! Sloane Stephens a luat primul turneu de Grand Slam din cariera sa, dupa ce a invins-o in finala pe Madison Keys - VIDEO

Sloane STEPHENS, JUCATOARE DE TENIS: “Dacă cineva mi-ar fi spus atunci când eram accidentată ca voi câştiga la US Open, as fi spus că este imposibil. M-aş putea retrage acum. I-am spus şi lui Madison mai devreme, că nu voi putea repeta niciodată o asemenea performanţă.”

Sloane Stephens a reusit una dintre cele mai mari surprize din tenis in acest an. Americanca de 24 de ani a cucerit trofeul de la US Open, chiar daca nu se afla printre favoritele turneului. Stephens s-a impus in minim de seturi in finala contra conationalei sale, Madison Keys. A trecut cu 6 la 3 in actul de debut, iar in setul secund nu a cedat niciun game.

3,7 milioane de dolari va primi Stephens pentru castigarea primului turneu de Grand Slam din cariera. Incepand de luni, americanca va urca pe locul 17 in ierarhia WTA.