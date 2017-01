De sarbatori se intampla minuni. Carolina Hurricanes a ramas fara portar de Revelion si l-a convocat pe un angajat al clubului - VIDEO

Jorge Alves este responsabilul de echipament la Carolina Hurricanes, club din NHL. Echipa a ramas fara portar de rezerva in meciul cu Tampa Bay Lightning si l-a convocat pe Alves. Cand ramasesera 7 secunde pana la finele partidei, antrenorul i-a facut un cadou de neuitat angajatului.

A iesit pe gheata si a incheiat partida. Chiar si asa, Carolina a suferit o infrangere, scor 2 la 3. Sarbatoarea din NHL a continuat. In traditionalul clasic al iernii, ce se desfasoara in aer liber, Toronto Maple Leafs s-a impus dramatic in prelungiri contra Detroit Red Wings, scor 5 la 4.

In fata celor peste 40 de mii de spectatori, Toronto parea ca va rezolva partida fara prelungiri, dupa ce conducea cu 4 la 1 cu 8 minute inainte de final.



Detroit insa a revenit spectaculos si a trimis partida in prelungiri in ultima secunda. Fanii gazdelor insa nu au ramas dezamagiti. Matthews, pustiul de 19 ani care a ajuns la 20 de reusite in sezonul de debut in NHL, a adus victoria pentru Toronto Maple Leafs. Al doilea meci in aer liber din acest an se disputa in aceste momente intre Saint Louis Blues si Chicago Blackhawks.