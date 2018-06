Nationala Moldovei de baschet a cedat cu 96 la 102 in primul meci al competitiei din San Marino. Cel mai bun jucator este Vladislav Solopa, care a reusit 44 de puncte, 10 recuperari si 5 pase decisive. In aceasta seara, in cel de-al doilea meci de la turneu, Moldova intalneste San Marino.