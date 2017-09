Debut de poveste in UFC pentru Gokhan Saki. Turcul a facut senzatie inca in prima lupta: a reusit un KO naucitor in fata lui Henrique de Silva - VIDEO

Gokhan Saki a debutat in aceasta dimineata in UFC. Turcul a facut senzatie inca in prima lupta, reusind un KO naucitor in fata lui Henrique da Silva, brazilianul invins in trecut de Ion Cutelaba in doar 22 de secunde. Gokhan Saki s-a retras din kickboxing pentru a semna cu UFC la sfarsitul lunii mai.