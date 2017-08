Debut de poveste pentru Romelu Lukaku la Manchester United in Premier League. Belgianul a marcat dubla in victoria diavolilor rosii contra celor de la West Ham - VIDEO

Romelu Lukaku a deschis scorul in meciul cu West Ham in minutul 33, dupa o cursa exceptionala a lui Rashford. Belgianul a semnat dubla in partea secunda. Manchester United s-a dezlantuit pe final. Martial a marcat la 7 minute dupa ce a intrat pe teren, iar scorul final de 4 la 0 a fost stabilit de Pogba.

Tot ieri, Tottenham s-a impus cu 2 la 0 in fata celor de la Newcastle. Dupa o prima repriza fara goluri, in debutul partii secunde gazdele au ramas in 10 oameni, iar oaspetii au inceput asediul. Dele Alli a deschis scorul din centrarea lui Eriksen.

Acelasi Eriksen a pasat decisiv si la golul doi al celor de la Tottenham. Dupa prima etapa, lider in Premier League este Manchester United.