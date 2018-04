Debut exploziv al seriei de meciuri dintre Washington si Pittsburgh, in liga nord-americana de hochei - VIDEO

Evghenii Kuznetsov a marcat dupa doar 17 secunde de joc, in derby-ul dintre Washington Capitals si Pittsburgh Penguins. Gazdele au inscris din nou in debutul reprizei a treia. Un alt hocheist rus, Alexander Ovechkin a trimis pucul in poarta.

Ceea ce a urmat, insa, a fost un dezastru pentru Washington. Oaspetii si-au dezlantuit ofensiva si au marcat 3 goluri in mai putin de 5 minute. Hornqvist, Crosby si Guentzel au inscris cate o data.

Gazdele nu si-au mai revenit si Pittsburgh a castigat meciul cu 3 la 2. In acelasi timp, Vegas Golden Knights, echipa aflata la primul sau sezon in NHL, se descurca de minune. In prima partida din sferturi, a demolat gruparea San Jose Sharks cu 7 la 0.

In play-off-ul Cupei Stanley, echipa care obtine 4 victorii in serie, se califica in etapa urmatoare.