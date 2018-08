Debut fara emotii pentru Real Madrid in noul sezon al campionatului Spaniei. Galacticii s-au impus lejer in fata celor de la Getafe - VIDEO

Real Madrid a trecut cu 2 la 0 de Getafe in primul meci din noul sezon al campionatului Spaniei. Galacticii au deschis scorul in minutul 20, cand Carvajal a inscris. In partea secunda, Bale si-a trecut si el numele pe tabela de marcaj si a dublat avantajul galacticilor.

Scorul putea fi mult mai mare, insa Bale si Asensio au trimis in bara. Tot ieri, Sevilla a trecut cu 4 la 1 de Rayo Vallecano. Andre Silva a fost omul meciului. Portughezul a inscris de 3 ori in primul sau meci pentru Sevilla.

In urmatoarea etapa, Sevilla intalneste formatia Villarreal.