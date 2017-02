Debut glorios pentru Catalin Morosanu in SUA. Moartea din Carpati l-a facut KO pe Maurice Green, americanul urias de 123 de kg si 2 metri si 5 centimetri - VIDEO

Debut glorios pentru Catalin Morosanu in Statele Unite ale Americii. Luptatorul roman a luptat in aceasta noapte pentru prima data in cadrul galei Glory. Supranumit “Moartea din Carpati”, romanul si-a facut KO adversarul de peste 2 metri si 123 de kg. 3 minute si 10 secunde a durat lupta.