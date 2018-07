Debut nefericit pentru Milsami in preliminariile Europa League. Gruparea din Orhei a cedat pe teren propriu in fata celor de la Slovan Bratislava - VIDEO

Milsami a inceput dezastruos primul meci din calificarile Europa League si s-a vazut condusa inca in minutul 10. Slovan si-a dublat avantajul la mijlocul primei reprize. Slovacii au facut 3 la 0 in minutul 41, dupa ce au pus in sah defensiva orheienilor cu o combinatie de exceptie.

Milsami a incercat revenirea in partea secunda. Bugaiov a contribuit la doua goluri in 15 minute. Mai intai a inscris dupa o ora de joc, iar apoi a pasat decisiv pentru Surdu. Sperantele orheienilor s-au risipit imediat. Craciun a inscris in propria poarta, iar Slovan Bratislava s-a impus in deplasare cu 4 la 2. Returul meciului se va disputa pe 19 iulie.