Decizie RADICALA luata de Maria Sharapova: “S-a retras!” Anuntul facut

Maria Sharapova s-a retras de la turneele de la Beijing, Tianjin si Moscova, ultimele la care era inscrisa in acest final de an. Decizia vine in urma formei slabe din ultima perioada si pentru ca rusoaica nu mai are nicio sansa de calificare la Turneul Campioanelor.

Ea a decis sa ia o perioada de repaus, dupa care sa se antreneze pentru primul turneu din 2019, programat la Shenzen, inainte de Australian Open.

Anuntul a fost facut de jurnalistul Ben Rothenberg de la New York Times pe Twitter. Anuntul a fost urma de un val de reactii. "E terminata" sau "ma intreb ce spune sponsorul ei, Meldonium, despre retragerea ei din Asia", sunt cateva din comentariile rautacioase la adresa rusoaicei.