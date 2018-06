Demonstratie de forta din partea nationalei Belgiei. Hazard si coechipierii au batut Egiptul cu 3 la 0, intr-un meci amical din cadrul pregatirilor pentru mondial - VIDEO

Amicalul a avut loc la Bruxelles. Egiptul a jucat fara starul Mohamed Salah, accidentat, in timp ce selectionerul Belgiei a scos toate vedetele pe teren. Echipa gazda a facut spectacol in prima repriza si a deschis scorul in minutul 27.

Hazard a sutat, portarul a respins mingea in fata si Lukaku a trimis-o in plasa. Ceva mai tarziu, Hazard a marcat si el, din pasa lui Carrasco. Belgienii au ratat si alte ocazii, la poarta egiptenilor, iar in prelungiri, Fellaini a inscris si a stabilit scorul final de 3 la 0.

Intre timp, Panama, echipa care s-a calificat in premiera la Campionatul Mondial, a jucat si ea un meci amical. A pierdut in fata Norvegiei, scor 0 la 1. Acelasi rezultat s-a inregistrat in partida dintre Nigeria si Cehia. Formatia europeana s-a impus la limita.