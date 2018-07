Denis Rusu a pus lacat la poarta echipei Poli Iasi, in prima etapa de campionat. Portarul moldovean a fost de neinvins in meciul cu Craiova, incheiat cu scorul de 0 la 0 - VIDEO

47 de minute a intarziat startul meciului de la Craiova, din cauza problemelor la instalatia de nocturna. Echipa gazda, medaliata cu bronz in sezonul precedent al Ligii 1, a avut numeroase ocazii de gol la poarta gruparii Poli Iasi. Moldoveanul Denis Rusu a avut o prestatie superba, in poarta oaspetilor. Meciul s-a incheiat fara goluri.

Tot aseara, Gaz Metan Medias a invins-o pe Concordia Chiajna, scor 2 la 1. Golul decisiv a venit in prelungiri si a fost unul spectaculos. A marcat noul jucator al ilfovenilor, portughezul Carlos Fortes. In sezonul precedent, Gaz Metan a ocupat locul 10, in campionat, iar Concordia – pozitia a 11-a.