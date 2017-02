Deportivo Alaves s-a calificat, in premiera, in finala Cupei Spaniei, dupa ce a trecut de Celta Vigo, in semifinale - VIDEO

Celta Vigo si Deportivo Alaves au remizat in prima mansa, scor 0 la 0, iar aseara s-au intalnit din nou, pentru a decide cine merge in finala. Echipele s-au intrecut in ratari si, astfel, i-au tinut in suspans pe fani pana in ultimele minute. Gazdele au reusit sa dea lovitura. A marcat Edgar Mendez.

Deportivo Alaves, club fondat acum 96 de ani, va juca pentru prima data in finala Cupei Spaniei. Acolo, bascii o vor infrunta pe FC Barcelona.

Tot aseara, Borussia Dortmund s-a calificat cu mari emotii in sferturile Cupei Germaniei. Discipolii lui Thomas Tuchel au jucat cu Hertha Berlin, iar timpul regulamentar s-a incheiat la egalitate, scor 1 la 1.

In overtime nu s-a marcat, iar penalty-urile baietii din Dortmund le-au executat mai bine, 3 la 2.

Borussia Dortmund va juca in sferturile cupei cu Lotte, o echipa din liga a treia.