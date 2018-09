Derby de foc, in Catalonia. Barcelona a scos doar o remiza in meciul cu Girona, scor 2 la 2. Messi a marcat primul gol al serii - VIDEO

Messi a deblocat tabela de scor, din pasa lui Vidal, insa, in minutul 35, Barcelona a ramas in zece oameni. Fundasul Lenglet a lovit cu cotul in fata un adversar si a vazut cartonasul rosu. Girona a profitat din plin si a egalat scorul, prin Stuani. Dupa pauza, acelasi jucator a marcat inca un gol si oaspetii conduceau cu 2 la 1.

Chiar si cu un om mai putin in teren, campioana Spaniei a reusit sa egaleze. Pique a inscris cu o lovitura de cap. Meciul s-a incheiat cu o remiza, dupa care Barca conduce in La Liga cu 13 puncte. Tot atatea are Real Madrid, insa un golaveraj mai slab.