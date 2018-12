Derby electrizant, in Anglia. Manchester United a remizat, acasa, cu Arsenal, intr-o partida in care oaspetii au condus de doua ori - VIDEO

Arsenal a dat prima lovitura in derby-ul jucat pe Old Trafford. Mustafi a inscris cu capul dintr-o centrare din corner. Mingea a depasit usor linia portii. Manchester United a reactionat repede. Peste 4 minute, Martial a egalat scorul.

Arsenal a revenit in avantaj cu ajutorul lui Rojo. Fundasul argentinian al lui United a incercat sa-l deposedeze pe Lacazette si a deviat mingea in propria poarta. Si de aceasta data, diavolii rosii au raspuns repede. In mai putin de doua minute, Lingard a marcat golul egalizator.

2 la 2 a fost si scorul final. Arsenal ocupa locul 5, in Anglia, iar Manchester United – pozitia a 8-a. Tot aseara, Chelsea a fost rapusa de Wolverhampton, in deplasare. Raul Jimenez si Diogo Jota au inscris golurile victoriei surprinzatoare a lupilor, scor 2 la 1.

Iar Liverpool a trecut cu emotii de Burnley. Cormoranii au incasat gol primii, dar apoi au dominat si au inscris de 3 ori. Milner, Firmino si Shaqiri au fost autorii golurilor oaspetilor. Liverpool ocupa locul secund in Premier League, fiind la 2 puncte in spatele gruparii Manchester City.