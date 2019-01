Derby londonez in Cupa ligii engleze de fotbal. Tottenham s-a impus cu scorul de 1 la 0 in prima semifinala a competitiei - VIDEO

Tottenham si Chelsea merg cap la cap in toate competitiile, asa ca meciul de aseara nu avea o favorita clara. Cei de la Tottenham au fost mai activi in startul partidei. In minutul 25, Harry Kane a fost faultat in careul advers. Tot el a executat lovitura de la 11 metri.

Chelsea a cautat golul egalizator, insa apararea lui Tottenham a rezistat eroic.Gazdele au reusit sa-si mentina avantajul pana la fluierul final, impunandu-se cu 1 la 0. In cealalta semifinala, Manchester City va da piept astazi cu Burton, o echipa din liga a 3-a.