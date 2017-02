Derby-ul etapei din Premier League s-a incheiat indecis. Chelsea si Liverpool au remizat spectaculos, scor 1 la 1 - VIDEO

Liderul campionatului Angliei, Chelsea Londra a mai facut un pas important spre titlu. Aristocratii au remizat contra celor de la Liverpool, scor 1 la 1. Oaspetii au inceput ca din tun partida, iar in minutul 25, David Luiz a marcat superb de la aproximativ 30 de metri din lovitura libera.

Gazdele au revenit rapid in joc, avand cateva ocazii importante la poarta lui Courtois, iar in partea secunda eforturile le-au fost rasplatite. Wijnaldum a trimis mingea in plasa cu capul din 6 metri.

Chelsea a trecut la atac, iar in minutul 76 a primit un penalty. Ghinion insa. Sutul lui Diego Costa a fost parat de Mignolet. S-a incheiat 1 la 1, iar Chelsea e lider autoritar in Premier League. Arsenal Londra putea profita de remiza si sa se apropie la 6 puncte de aristocrati, insa a cedat surprinzator. Tunarii au fost invinsi acasa de Watford, scor 1 la 2. Oaspetii au inscris de 2 ori in primele 13 minute.

Arsenal a incercat revenirea, insa a marcat doar o data. Tunarii sunt pe locul 3 in campionat, cu 47 de puncte la activ. Nici Tottenham nu s-a descurcat mai bine. Urmaritoarea directa a lui Chelsea a remizat in meciul contra codasei clasementului Sunderland, scor 0 la 0.