Salah a deschis scorul in meciul dintre Liverpool si Chelsea. Atacantul egiptean a ajuns deja la 10 reusite in acest sezon. Totusi, fericirea cormoranilor nu a durat mult. Willian a inscris elegant in minutul 85 si a stabilit scorul final de 1 la 1.

Tot ieri, Manchester United a trecut la limita de formatia Brighton, scor 1 la 0. Young a adus victoria diavolilor rosii.