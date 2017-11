Detinatoarea Ligii Campionilor, infranta la Londra. Real Madrid a suferit primul esec in noua editie a turneului, pe terenul echipei Tottenham - VIDEO

Dele Alli a fost eroul meciului de pe Wembley. Acesta a marcat cate un gol, in fiecare repriza, in poarta gruparii Real Madrid. Eriksen a inscris si el pentru Spurs, insa Real a evitat o infrangere rusinoasa. Cristiano Ronaldo a punctat pe final. Tottenham s-a calificat in play-off.

Christian ERIKSEN, MIJLOCAS TOTTENHAM: “Este o zi speciala pentru noi, pentru fani si club, o zi pentru cartea istoriei lui Tottenham. Desigur, am inceput doar. Acum trebuie sa mergem mai departe.”

In celalalt meci al grupei H, Borussia Dortmund a remizat surprinzator cu APOEL, scor 1 la 1. In grupa F, Napoli a pierdut, pe teren propriu, in fata celor de la Manchester City, scor 2 la 4. Cetatenii si-au asigurat un loc in optimi de finala. Sahtior Donetk a batut-o pe Feyenoord cu 3 la 1.

LIGA CAMPIONILORGRUPA E

FC LIVERPOOL – MARIBOR 3:0SEVILLA – SPARTAK M. 2:1

LIGA CAMPIONILORGRUPA G

BEŞIKTAŞ – AS MONACO 1:1FC PORTO – LEIPZIG 3:1

Tot aseara, in Liga Campionilor, victorii au obtinut Liverpool, Sevilla si FC Porto, iar partida dintre Besiktas si AS Monaco s-a incheiat la egalitate.