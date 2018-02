Dezastru pentru Chelsea. Echipa lui Antonio Conte a pierdut al doilea meci la rand - VIDEO

O prima lovitura pentru Chelsea, in meciul de aseara, a fost eliminarea lui Bakayoko. Acesta a incasat doua cartonase galbene timp de 5 minute. Apoi, portarul Courtois a faultat un adversar, in careu, iar arbitrul a dictat penalty. Deeney a marcat de la punctul cu var. Chelsea a egalat scorul, in minutul 82, gratie sutului splendid al lui Hazard.

A urmat, insa, un adevarat cosmar pentru Chelsea. Campioana Angliei a incasat 3 goluri in 7 minute. Janmaat, Deulofeu si Pereyra au marcat cate un gol, iar Watford a castigat partida cu scorul de 4 la 1.

Este a doua infrangere surprinzatoare, la rand, pentru Chelsea, dupa cea de saptamana trecuta, cu Bournemouth, scor 0 la 3. Astfel, in ultimele 5 etape de campionat, londonezii au inregistrat doar o victorie si ocupa locul 4 in clasament.