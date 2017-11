Roma a umilit-o pe Chelsea in Liga Campionilor, PSG si United - calificate in play-off, iar Barca si Atletico s-au ales cu cate o remiza - VIDEO

El Shaarawy a marcat un gol splendid dupa doar 38 de secunde de la startul meciului. Mai tarziu, tot el a dublat avantajul echipei AS Roma. Chelsea a ratat cateva ocazii de gol si a fost taxata. In minutul 63, Perotti a inscris pentru 3 la 0 si a completat victoria romanilor.

Stephan EL SHAARAWY, ATACANT AS ROMA: “Este una din acele nopti care te readuce la viata. E o seara speciala pentru mine. E prima mea dubla in Liga Campionilor, care se datoreaza echipei, care a facut o partida perfecta.”

In celalalt meci al grupei C, Atletico Madrid a scos doar un egal, acasa, in fata azerilor de la Qarabag, scor 1 la 1. Aseara, in play-off s-au calificat doua echipe din grupa B. Paris Saint-Germain a demolat-o pe Anderlecht, scor 5 la 0. Kurzawa a reusit un hat-trick. Impreuna cu parizienii, in optimi merge si Bayern Munchen. Echipa germana a batut-o pe Celtic cu 2 la 1.

LIGA CAMPIONILORGRUPA A



MANCHESTER UNITED – BENFICA 2:0

BASEL – ȚSKA 1:2

LIGA CAMPIONILORGRUPA D

SPORTING L. - JUVENTUS 1:1

OLYMPIAKOS – FC BARCELONA 0:0

In grupa A victorii au obtinut aseara echipele Manchester United si TSKA Moscova, iar in grupa D ambele partide s-au incheiat la egalitate. In aceasta seara, in Liga Campionilor, sunt programate partidele grupelor E, F, G si H.