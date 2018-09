Dezastru pentru Cristiano Ronaldo, la debutul pentru Juventus, in Liga Campionilor. Acesta a fost eliminat de arbitru si a parasit terenul in lacrimi - VIDEO

Fundasul echipei Valencia, Jeison Murillo a cazut prea usor in careu, dupa un duel cu Cristiano Ronaldo, in minutul 29. Portughezul i-a facut semn sa se ridice si l-a atins pe cap, gest pentru care arbitrul i-a aratat cartonasul rosu. Socat de decizia centralului, Ronaldo a parasit terenul in lacrimi. Chiar si fara starul lusitan, Juventus a castigat meciul cu Valencia, scor 2 la 0. Pjanic a marcat ambele goluri, din penalty.

Massimiliano ALLEGRI, ANTRENOR JUVENTUS: „Sistemul VAR l-ar fi ajutat pe arbitru sa ia o decizie corecta in acel episod, care a fost unul dubios. Arbitrul putea sa greseasca.”

In cealalta partida a grupei H, Manchester United a batut-o pe Young Boys cu 3 la 0, in deplasare. Pogba a marcat doua goluri, iar Martial – unul. Totodata, in grupa G, detinatoarea trofeului, Real Madrid, s-a impus clar in fata gruparii AS Roma, scor 3 la 0.

Isco, Bale si Mariano au inscris golurile. Cehii de la Viktoria Plzen au remizatu cu TSKA Moscova, scor 2 la 2. In continuare, va prezentam rezultatele meciurilor jucate in grupele E si F.