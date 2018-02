Dezastru, pentru Dinamo Bucuresti. Cainii rosii au ratat calificarea in play-off-ul campionatului, dupa ce au pierdut meciul cu Astra - VIDEO

Sezonul de cosmar al echipei Dinamo Bucuresti continua. Cainii rosii erau obligati sa castige meciul de pe terenul gruparii Astra. Gazdele, insa, aveau alte planuri. Florin Matei si Silviu Balaure au marcat cate un gol si giurgiuvenii s-au impus cu 2 la 0.

Astfel, Dinamo a ramas pe locul 8, in Campionatul Romaniei, si a ratat calificarea in play-off. Cainii rosii vor evolua in play-out. Tot aseara, CSM Poli Iasi, cu portarul moldovean Denis Rusu titular, a pierdut in fata echipei Viitorul, scor 0 la 1. Aurelian Chitu a inscris golul.

Denis Rusu a avut cateva interventii superbe. Atat Viitorul, cat si CSM Poli Iasi s-au calificat in play-off.