Dezastru pentru FCSB. Ros-albastrii au pierdut meciul cu Sepsi, scor 2 la 4 - VIDEO

Sepsi a uimit in meciul de aseara, marcand primul gol in minutul 32, prin Gabriel Vasvari. In cateva momente, si Florin Stefan a inscris cu o executie de senzatie.

Mai mult de atat, Sepsi a condus cu 3 la 0, dupa ce Ibrahima Tandia a marcat dintr-un penalty, la inceputul reprizei secunde. FCSB a redus din diferenta, apoi, prin Florinel Coman, iar in minutul 88, Raul Rusescu a marcat cu un sut frumos din lovitura libera.

Oaspetii, insa, nu au mai reusit minunea. Joseph Mensah a inscris pentru gazde si a stabilit scorul final de 4 la 2. Sepsi ocupa locul 5 in Campionatul Romaniei. FCSB este pe locul secund, dar e deja la 5 puncte in spatele rivalei CFR Cluj.