Cosmar pentru Liverpool: Manchester City i-a umilit pe cormorani dupa ce echipa lui Klopp a ramas in 10 oameni - VIDEO

Sadio Mane a incercat sa-l lobeze pe goalkeeperul Ederson, care a iesit din poarta pentru a-l bloca, insa l-a lovit in cap. Senegalezul a vazut imediat cartonasul rosu, iar portarul cetatenilor a fost inlocuit. Pana la faza din minutul 37, gazdele conduceau cu 1 la 0. In prelungirile primei reprize, Jesus a inscris si el, iar in repriza secunda brazilianul a semant dubla.

Manchester City nu a avut mila de cormorani nici in partea secunda. Sane a marcat de doua ori in mai putin de 15 minute si a stabilit scorul final de 5 la 0.

Manchester City a repurtat cea de-a 3 victorie in acest sezon, avand 10 puncte la activ.