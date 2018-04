In minutul 87, Garcia a incercat sa degajeze mingea din careu, dar a lovit-o gresit si a trimis-o in poarta. Distrus, fotbalistul a izbucnit in lacrimi. Echipa sa a pierdut, astfel, finala Cupei Mexicului in fata echipei Necaxa, scor zero la unu. Toluca a ratat trofeul, pe care l-a cucerit ultima data in 1989.