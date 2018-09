Diavolii rosii au fost invinsi, in cea de-a saptea etapa din Premier League. West Ham a reusit o victorie senzationala cu scorul de 3 la 1 - VIDEO

Echipa antrenata de Jose Mourinho a fost invinsa fara drept de apel de West Ham. Primul gol a fost marcat in minutul 5 de catre fundasul gazdei, Anderson. In minutul 43, ciocanarii au reusit sa dubleze scorul, gratie unui autogol al suedezului Lindelof.

Dupa pauza, diavolii rosii au reusit sa inscrie in minutul 71, prin Rashford. Cu toate acestea, mai tarziu, Arnautovic a marcat pentru West Ham, 3 la 1 fiind si scorul final al meciului.

Manchester United nu a reusit sa obtina victoria in ultimele 3 meciuri, jucate in toate competitiile. Jose Mourinho risca sa fie demis, iar presa internationala anunta ca in locul lui va veni francezul Zinedine Zidane.