Din fotbalist milionar a ajuns sarac lipit. A pierdut tot, iar acum umbla in slapi si traieste ca un cersetor. Fostul star de la PSG avea milioane de fani

Fostul star al lui PSG, Wilson Oruma, a ajuns sa traiasca in conditii modeste dupa ce si-a pierdut mare parte din economiile facute in cariera de jucator. Oruma a fost pacalit de cativa falsi oameni de afaceri si a ramas fara aproape 3 milioane de euro! Fostul atacant sufera de o afectiune psihiatrica in urma loviturii financiare pe care a primit-o. Mai multi dintre fostii sai colegi planuiesc sa-i vina in ajutor.

Oruma a fost capitanul Nigeriei la Mondialul U17 din 1993, cand africanii au castigat cupa. Atacantul a fost printre cei mai importanti oameni si la Jocurile Olimpice din 1996, cand Nigeria s-a impus.

In cariera de club, Oruma a trecut pe la Nancy, Lens, Samsunspor, Sochaux, Guingamp sau Marseille, inainte de a se retrage in 2010, la 33 de ani!

He once dragged the number 10 position with Okocha while playing for Super Eagles but now, he's a shadow of himself.



This is Wilson Oruma, what happened to him? #PMFootball pic.twitter.com/f2q8cULiaj