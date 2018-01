Din nou pe val. Dupa remiza cu Crystal Palace, Manchester City a revenit cu o victorie zdrobitoare contra celor de la Watford - VIDEO

Sterling a inscris un gol fulgerator in victoria formatiei City contra celor de la Watford, scor 3 la 1. In minutul 13, oaspetii au inscris in propria poarta, iar in partea secunda, Aguero a punctat pentru 3 la 0.

Oaspetii au inscris golul de onoare pe finalul partidei. 3 la 1, iar Manchester City are un avans de 15 puncte fata de rivala United. Tot ieri, Tottenham s-a impus lejer in fata lui Swansea, scor 2 la 0. Llorente si Dele Alli au marcat pentru oaspeti.Tottenham ocupa locul 5 in campionat, avand 40 de puncte acumulate.