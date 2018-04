Dinamo Chisinau este noua campioana a Moldovei la futsal. Aceasta a invins-o in meciul de aur chiar pe campioana in exercitiu, Classic - VIDEO

Dinamo Chisinau a invins-o in meciul de aur chiar pe campioana in exercitiu, Classic, scor 6 la 1. Lucrurile nu au inceput prea bine pentru Dinamo. Classic a preluat conducerea, dupa un autogol. Dinamo a revenit inca in prima repriza, reusind sa marcheze de doua ori.

Dinamo a omorat intriga in meci in partea secunda, marcand 4 goluri.

Dorin COCEBAN, ANTRENOR-JUCATOR DINAMO: "In acest meci s-a decis soarta campionatului, cine va triumfa. Din fericire, asta a fost Dinamo. Emotiile care au fost azi la meci nu in fiecare an si nu in fiecare zi pot fi."

Alexandr SEVCIC, JUCATOR DINAMO: "Baietii de la Classic au demonstrat o vointa foarte puternica si a trebuit sa jucam meciul de aur. Rezultatul acestuia putea fi oricare, insa cred ca am meritat victoria."

In acest sezon, Dinamo Chisinau a cucerit si Cupa Moldovei la futsal. In campionat, medaliile de bronz au revenit celor de la Rimbcom Causeni.