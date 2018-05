Dinamo e aproape de a castiga play-out-ul Campionatului Romaniei. Cainii rosii au invins-o pe Juventus Bucuresti - VIDEO

Intr-un sezon modest, o consolare pentru Dinamo Bucuresti ar putea fi castigarea play-out-ului. Formatia antrenata de Florin Bratu a avut emotii in minutul 37, atunci cand adversarii de la Juventus puteau deschide scorul - Constantinescu a lovit bara. Dupa pauza, dinamovistii au inscris de doua ori. Mihai Popescu a marcat cu o lovitura de cap, dupa o centrare din corner. Mai tarziu, capitanul Dan Nistor a punctat si el.

Dinamo a castigat meciul si este lider detasat in play-out-ul Ligii 1. In acelasi timp, Juventus Bucuresti ramane pe locul 8, ultimul, si este aproape retrogradata in liga secunda.