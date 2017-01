Dinamo MAI trage tare pentru a readuce titlul la Chisinau. Echipa a castigat clar meciul cu formatia Universitatii Tehnice, scor 3 la 0 - VIDEO

Dinamo MAI merge ceas in noul sezon. Echipa insira victoriile, iar noua victima a fost formatia Universitatii Tehnice. Dinamovistii au jucat acasa si nu le-au dat multe sanse adversarilor. Doar primele minute ale partidei au fost mai echilibrate, iar apoi Dinamo a dominat si a castigat in 3 seturi: 25 la 14, 25 la 13 si 25 la 13.

Mihai VOLEANSCHI, VOLEIBALIST DINAMO MAI: „Echipa a inceput anul cu dreptul. Mergem bine. Avem un colectiv destul de bun, cu baietii ne intelegem. ”

Mihai CARAION, VOLEIBALIST UTM: „In principiu, baietii sunt buni, dar mai avem nevoie de antrenamente, care ne-ar ajuta pe parcurs, sa castigam alte meciuri mai serioase. Azi am fost mai slabuti. ”

Cu 4 victorii in 4 etape, Dinamo MAI este lider in Campionatul Moldovei la volei, avand 12 de puncte la activ. Intr-o alta partida de astazi, campioana en-titre Dinamo Tiraspol a pierdut in fata echipei USM, scor 2 la 3.