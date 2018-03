Dmitrii Bivol, boxerul rus, nascut in Republica Moldova, il va intalni duminica, la New York, pe columbianul Sullivan Barrera - VIDEO

Dmitrii Bivol este gata sa-si apere titlul mondial in categoria semigrea, dupa versiunea WBA. Boxerul rus cu origini moldovenesti va urca in ring duminica dimineata si va lupta impotriva lui Sullivan Barrera. Bivol nu-l subapreciaza pe columbian.

Dmitrii BIVOL, BOXER: "Acum el este in top 10 in categoria sa de greutate. Este o sansa buna pentru a-mi arata calitatile in fata fanilor, in fata tuturor si in fata mea, desigur."

Dmitrii Bivol si-a castigat la profesionisti toate cele 12 lupte. In 10 din ele, boxerul si-a facut KO adversarii.

Dmitrii BIVOL, BOXER: "Este usor, dar nu ma gandesc la knock-out-uri sau knock-down-uri. Vreau doar sa arat un box bun. Daca vad ca am posibilitatea sa lovesc, fac asta."

Lupta dintre Bivol si Barrera se va desfasura duminica dimineata, pe Madison Square Garden.