Doar remiza la finalul turneului Ligii Natiunilor, pentru selectionata Moldovei. Tricolorii au incheiat la egalitate meciul de acasa cu Luxemburg, scor 1 la 1

Alexandru Gatcan a jucat pentru echipa nationala timp de 13 ani. El a sustinut 63 de meciuri si a marcat 5 goluri, pentru Moldova.

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONERUL MOLDOVEI: “I-am multumit lui Gatcan pentru cariera frumoasa. Nu degeaba a fost desemnat cel mai bun jucator al tarii, de multe ori. El merita asta. Asa cum joaca, el poate sa evolueze linistit inca 2-3 ani, la nivel inalt.”

Moldova putea pleca la pauza in avantaj, insa Artur Ionita si Alexandru Gatcan au ratat ocazii mari de gol. In repriza secunda a meciului de pe stadionul Zimbru, echipa noastra a obtinut un penalty, dupa ce Catalin Carp a fost faultat in careul advers.

Radu Ginsari a transformat lovitura de la 11 metri. Echipa din Luxemburg a egalat, insa, scorul, in cateva momente, prin Bensi. La ultima faza a meciului, Eugen Cebotaru a ratat o ocazie imensa de a marca golul victoriei. Remiza a clasat selectionata Moldovei pe locul 3, in grupa ei din Liga Natiunilor.

Alexandru SPIRIDON, SELECTIONERUL MOLDOVEI: “Am marcat un gol si am inceput sa-l aparam. E putin. Trebuie sa fii tare sa dobori adversarul.”

In celalalt meci al serii, Belarus a invins-o pe San Marino cu 2 la 0. Astfel, bielorusii au castigat grupa si au promovat in Liga C. Moldova a ocupat locul 3, cu 2 victorii, 3 remize si o infrangere. Selectionata noastra a marcat 4 goluri si a incasat 5, in Liga Natiunilor.