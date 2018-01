Doar un gol a facut diferenta, dintre echipa lui Artur Ionita si multipla campioana a Italiei. Cagliari a cedat in meciul cu Juventus - VIDEO

Cei de la Juventus au lovit de doua ori bara, in prima repriza. Cagliari, cu moldoveanul Artur Ionita titular, nu a stat doar in aparare, iar Diego Farias a trimis si el mingea in bara. Dupa pauza, oaspetii au fost mai activi, in atac, iar in minutul 74, au marcat. Bernardeschi a inscris din pasa lui Douglas Costa.

A fost singurul gol al partidei. Cagliari se afla pe locul 16 in Campionatul Italiei. Juventus a acumulat 50 de puncte si ocupa locul secund. Napoli este lidera, cu 51 de puncte, dupa victoria in duelul cu Verona, scor 2 la 0. Koulibaly si Callejon au punctat.

Tot aseara, AC Milan a invins-o pe Crotone cu 1 la 0. Bonucci a marcat golul. Milanezii sunt abia pe pozitia a 11-a in campionat.