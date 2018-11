Doboara orice record? Ianis Hagi ar putea deveni cel mai scump transfer din istorie: "Valoreaza acum 15 milioane de euro!" FCSB, sarita din schema

Ianis Hagi ar putea dobori toate recordurile pentru fotbalul romanesc si ar putea deveni cel mai scump din istorie.

Pretul lui Hagi ar putea ajunge si pana la 15 milioane de euro crede Valeriu Iftime. Evolutiile bune de la Viitorul si calificarea nationalei de tineret la Campionatul European i-au ridicat cota tanarului mijlocas.

Iftime este de parere ca Hagi jr s-ar putea transfera la un club important, pe o suma record, si fara sa treaca pe FCSB. Gigi Becali se lauda ca este principalul "exportator", insa oficialul de la Botosani crede ca Ianis ar putea face saltul si fara sa joace pentru FCSB.

"Este capitan la Viitorul, se impune la o varsta frageda in fata unor jucatori mai exprimentati decat el. Este un jucator util, un fotbalist care este capabil sa decida un meci, valoreaza acum 15 milioane de euro, nu trebuie sa plece la FCSB ca sa se obtina banii astia pe el. Numele Hagi vinde bine", a declarat Valeriu Iftime pentru ProX.

Pana sa se gandeasca la un transfer, Ianis Hagi are emotii pentru EURO. In aceasta seara, ora 19:00, in direct la ProX isi va afla adversarii de la Campionatul European de tineret.