Doi fotbalisti moldoveni si-au ajutat echipele sa obtina victorii, in Cupa Rusiei. Dan Spataru a inscris golul calificarii echipei Nijnii Novgorod - VIDEO

Mijlocasul moldovean Valeriu Ciuperca a sutat formidabil de la mare distanta si a egalat scorul, in partida cu gruparea Kaluga. A fost un meci nebun, in care Tambov a condus cu 3 la 1, insa gazdele au revenit superb si au egalat. In minutul 75, scorul a fost de 3 la 3.

S-a ajuns in prelungiri, in care Tambov a condus din nou, insa, si de aceasta data, Kaluga a egalat scorul. Invingatoarea s-a decis la penalty-uri. Valeriu Ciuperca a transformat una din lovituri.

Tambov a castigat seria cu 4 la 2 si s-a calificat in saisprezecimile Cupei Rusiei. Tot aseara, mijlocasul moldovean al echipei Nijnii Novgorod, Dan Spataru a marcat singurul gol al meciului cu Chelyabinsk. El a inscris dintr-un penalty.

Atat Nijnii Novgorod, cat si Tambov, isi vor afla adversarele din urmatoarea etapa a Cupei Rusiei in urma tragerii la sorti.