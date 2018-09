Doi moldoveni, pe podiumul Campionatului Mondial de lupte, categoria tineret. Nicolae Grahmez si Vasile Diacon au cucerit cate o medalie de bronz la competitia din Slovacia - VIDEO

La lupte libere, categoria de greutate de 65 de kilograme, Nicolae Grahmez a invins, pe rand, luptatori din Coreea, Azerbaidjan si India, dar a cedat in semifinale, in fata unui adversar din Iran. In finala mica, Grahmez a dat piept cu un luptator din Macedonia si a dominat duelul. Sportivul nostru a castigat cu 15 la 5 si a obtinut medalia de bronz.

Pe locul 3 la mondialele de tineret s-a clasat si Vasile Diacon, in limitele categoriei de 70 de kilograme. In finala mica, el a batut un luptator din Iran cu 10 la 9.

La un pas de medalie s-a oprit Andrian Grosul. Luptatorul de stil liber a pierdut la limita duelul pentru bronz, in categoria de 79 de kilograme, cu un adversar din Azerbaidjan.