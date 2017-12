Dorin Cotonoaga este judocanului anului, in Moldova. Sportivul a fost premiat la Gala Laureatilor - VIDEO

In acest an, Dorin Gotonoaga a cucerit medalia de aur la Campionatul European de tineret si bronzul la Grand-Prix-ul din Dusseldorf. In top 10 judocani ai anului 2017, au mai fost inclusi, printre altii, Nicon Zaborosciuc, Denis Vieru si Cornel Andries.

Totodata, cel mai bun tanar judocan moldovean a fost desemnat Eugen Matveiciuc. El a cucerit, in acest an, la cadeti, medalia de aur la Campionatul Mondial, si cea de bronz, la europene.

In perioada 22-24 decembrie, Federatia de Judo va organiza Campionatul Moldovei intre cadeti, juniori si seniori.