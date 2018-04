Doua echipe din Rusia se vor intalni in play-off-ul Euroligii de baschet. TSKA Moscova a castigat ultimul meci al sezonului regular si, astfel, l-a incheiat pe prima pozitie - VIDEO

TSKA a avut emotii in meciul de pe teren propriu cu Steaua Rosie Belgrad. Sarbii au jucat mai bine in prima jumatate a partidei si aveau 7 puncte avans, la pauza mare.

In a treia repriza, TSKA si-a dezlanuit ofensiva la maxim, iar Vitalii Fridzon si americanul Cory Higgins au fost decisivi in atac. Gazdele au intors scorul repede si nu le-au mai lasat sanse oaspetilor. Scorul final a fost de 92 la 81, in favoarea lui TSKA.

Militarii au castigat sezonul regular al Euroligii de baschet. In acelasi timp, o alta grupare rusa, Himki, a pierdut meciul de aseara cu Barcelona, scor 82 la 86.

Himki a ocupat locul 8 in clasament si s-a calificat in play-off. Vestea proasta este ca, in faza eliminatorie, o va infrunta chiar pe TSKA, de 7 ori campioana a Euroligii.