Doua legende intr-un vestiar. Ronaldo a venit in vizita la Zlatan Ibrahimovic si echipa acestuia

"- Cum va simtiti? - Bine.- Sunt bucuros de cunostinta. - Si eu. Am putea sa te includem si pe tine in echipa, in play-off.- Bine. Lasati-ma sa ma antrenez inca putin. Pentru play-off, ma intorc, poate, avand 10 kilograme mai putin. ”

"Ar trebui sa jucam impreuna, dar am prea multe kilograme. ”

Ronaldo, care s-a retras din fotbal in 2011, a dat autografe jucatorilor echipei Los Angeles Galaxy, a facut poze cu ei si un schimb de tricouri cu Ibrahimovic.

Ronaldo a fost castigator al Balonului de Aur anii in 1997 si 2002.