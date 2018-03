Doua lovituri date de John Cena. Ce a anuntat celebrul Robert Downey Junior

John Cena continua sa fie unul dintre cei mai importanti wrestleri din WWE, insa progreseaza si la Hollywood! Cena, 40 de ani, va aparea in 2 filme importante in urmatorul an! In primul dintre acestia isi va "imprumuta" vocea pentru The Voyage of Dr Dolittle, urmatorul film cu seria facuta celebra de Eddie Murphy.

Unul dintre cei mai bine platiti actori de la Hollywood, Robert Downey Junior a fost cel care a facut anuntul. Acesta a publicat afisul care dezvaluie ca John Cena isi va oferi vocea unui urs polar!

Nu este singurul rol important pe care il obtine Cena. Acesta va avea rol principal in filmul Duke Nukem. La fel ca in cazul seriei Tomb Raider, Duke Nukem este adaptarea celebrei serii de jocuri video. Momentan, acesta nu are scenariul pregatit insa Cena este alesul pentru rolul principal.