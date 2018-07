Doua persoane si-au pierdut viata in timp ce sarbatoreau triumful nationalei franceze, iar sute de masini si magazine au fost vandalizate noaptea trecuta - VIDEO

La Paris, haosul a izbucnit imediat dupa miezul noptii, oamenii refuzand sa plece de pe strazi. Politia a folosit forta pentru a dispersa multimea. In urma declansarii violentelor, autoritatile au oprit tot transportul in comun, inclusiv metroul. Numeroase magazine si gherete au fost incendiate si pradate in timpul violentelor.

Fapatasii au spart geamurile magazinelor din apropierea Arcului de Triumf, iar politistii care au intervenit au raspuns cu fumigene. In urma violentelor, bulevardul Champs Elysees a ramas inchis si in aceasta dimineata. Nu s-a trecut fara victime.

Un francez de 50 de ani a murit dupa ce si-a fracturat gatul in urma unei sarituri provocata de bucurie, iar intr-un alt oras un tanar de 30 de ani si-a pierdut viata dupa ce a intrat cu masina in copac in timp ce sarbatorea victoria nationalei Frantei.