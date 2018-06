Drama ascunsa de Nadal. De ce a primit interzis pe terenul de tenis: “S-a terminat, gata”

Lui Rafael Nadal i s-a spus in 2005 ca nu va mai putea juca tenis dupa ce suferise o accidentare, sustine unul dintre antrenorii sai, Francisco Roig.

Rafael Nadal se afla din nou in fruntea clasamentului ATP dupa ce a inceput anul cu dureri la coapsa. Spaniolul a fost nevoit sa se retraga de la Australian Open din cauza durerilor, iar apoi a absentat de la Indian Wells si Miami inainte de a reveni pe zgura, acolo unde si-a adjudecat cel de-al 11-lea titlu la Roland Garros. Aceasta revenire pare o nimica toata pe langa greutatile pe care ibericul le-a intampinat in 2005.

Antrenorul sau, Roig, sustine ca lui Nadal i s-a spus ca nu va mai putea sa joace sportul pe care-l iubeste atat de mult si pentru care a facut atatea sacrificii.

"Primul lucru pe care trebuie sa-l spun este ca ma simt privilegiat sa lucrez cu Rafa, este un adevarat fenomen, unul dintre cei mai buni sportivi din istorie. Imi amintesc cand i s-a spus in 2005 ca nu va mai putea juca tenis din cauza unei probleme la picior, s-a recuperat si priviti-l acum… a acumulat deja 15 ani in elita tenisului mondial".

Nadal a vorbit despre cuvintele medicilor cu privire la accidentarea de la picior din 2005 in autobiografia sa. Doctorii au descoperit o problema destul de grava la piciorul stang imediat dupa victoria ibericului in cinci seturi in fata lui Ivan Ljubicic la Madrid.

Unchiul sau, Toni Nadal, care i-a fost lui Rafa alaturi pe tot parcursul carierei, a dezvaluit la inceputul acestui an obstacolele pe care nepotul sau a fost nevoit sa le depaseasca pentru a continua sa evolueze in competitii.

"Specialistul la care ne-am dus atunci ne-a spus ca s-a terminat pentru Rafael. Cariera lui era pe marginea prapastiei. Ei bine, in 2005 Rafael a trebuit sa traiasca in constanta durere. Pe atunci, de abia puteam termina sesiunile de antrenament pe care ni le programam. De cele mai multe ori era nevoie sa ia analgezice pentru ca durerea se inrautatea pe masura ce juca tenis”, a spus unchiul lui Rafa, Toni.