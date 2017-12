Drama unei vedete. A pierdut zeci de milioane, acum doarme pe unde apuca

Emmanuel Eboue a jucat 7 ani la Arsenal si a fost una din vedetele echipei care juca finala Champions League cu Barcelona in 2006.



De atunci a trecut o vesnicie pentru el. Jucatorul ivorian a fost diagnosticat cu HIV si nu mai poate juca fotbal. El a trecut printr-un divort dureros de sotia sa Aurelie, care i-a luat totul.



Eboue nu si-a mai vazut cei trei copii de luni bune si doarme pe unde apuca, circula cu autobuzul si isi spala hainele de mana deoarece nu isi permite o masina de spalat.



De la un salariu de 3,5 milioane de euro pe an, Eboue a ajuns sa traiasca doar cu cateva lire pe saptamana. El mai are o casa, insa in care nu poate locui, iar politia il cauta pentru a preda cheile catre fosta sa nevasta.



Fostul jucator spune ca se gandeste sa se sinucida si a cerut ajutorul Time To Change, care ajuta fosti sporitivi ajunsi falimentari sa isi repuna viata pe picioare.



Acestea nu sunt singurele lovituri primite de Eboue in ultima perioada. Bunicul sau a murit de cancer, iar fratele sau a fost ucis intr-un accident de motocicleta.

"Vreau ca Dumnezeu sa ma ajute. Doar el ma poate ajuta sa trec peste gandurile care imi trec prin minte in aceste momente", marturiseste fostul jucator al lui Arsenal, Galatasaray sau Sunderland.

In ianuarie 2016, impresarul lui Eboue l-a propus pe jucator la Steaua, insa cele doua parti nu s-au inteles. Ultima echipa la care Eboue a fost legitimat este Turk Ocagi Limasol, pentru care n-a jucat niciun meci.

Bolnav si coplesit de probleme, Eboue nu se mai gandeste la fotbal desi are 34 de ani. El nu stie cum se mai apere la tribunal pentru ca nu isi mai permite un avocat.

"Nu mai am bani de avocat. Stau in casa mea, dar sunt speriat. Nu stiu cand o sa vina politia. Stau cu lumina stinsa pentru ca nu vreau ca lumea sa stie ca sunt aici. Sunt prizonier in propria casa. Am suferit mult pentru ea, iar acum sunt speriat. Nu vreau sa pierd tot ce am castigat. O sa lupt pana la final pentru ca nu este corect".

Eboue semnase cu Sunderland, insa a fost suspendat 12 luni de FIFA in urma unei dispute cu fostul sau agent. El spune ca nu a fost invatat niciodata cum sa isi cheltuiasca banii.

In schimb, sotia sa se ocupa de toate afacerile, dar recunonoaste ca a fost "naiv" in privinta banilor.

"Am fost naiv, acum daca stau sa ma gandesc nu stiu cum am putut sa ma gandesc din timp. Toti banii castigati ii trimiteam sotiei si copiilor. In Turcia am castigat 8 milioane de euro. Am trimis 7 milioane acasa. Orice imi spunea sotia sa semnez, semnam. Era sotia mea. Problemele cu FIFA le-am avut din cauza oamenilor care ma sfatuiau. Oameni carora trebuia sa le pese. Dar din cauza lor am fost interzis in fotbal", mai spune el.



Uneori doarme acasa la o prietena pe podea si isi priveste la TV fostii colegi de echipa. "Cand il vad pe Henry ca vorbeste la TV sunt mandru de el, dar sunt rusinat pentru mine. Cand vad oameni cu care am jucat la TV imi spun ca si eu trebuia sa fiu acolo. E greu sa ma uit", mai spune el.



Eboue i-a predat sotiei toate masinile de sute de mii de euro si acum isi spala hainele cu mana. "E foarte greu sa faci asa, dar imi spal blugii si camasa in fiecare zi. Ma dor mainile de parca as lucra la o ferma", spune el. In loc de masini are uun abonament la transportul in comun din Londra.



Tot ce isi doreste acum Eboue este un loc munca. "Sper ca oamenii din fotbal sa imi dea un loc de munca. Orice job ar fi un lucru imens pentru mine. As fi jenat la inceput, dar cred ca m-as descurca. As vrea sa antrenez tineri, sper sa revin in fotbal intr-o zi", a mai spus el.