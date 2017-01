Dramatism imens la Campionatul Mondial de handbal. Croatia a pierdut semifinala cu Norvegia in prelungiri - VIDEO

Croatia, campioana mondiala in 2003, a inceput mai bine meciul de aseara, insa, peste cateva minute, Norvegia a inceput sa arate si ea un joc superb. La pauza, handbalistii scandinavi au plecat cu un usor avantaj. In cea de-a doua repriza, ambele echipe reuseau sa conduca pe tabela de scor, insa nu mult timp.

In ultimele secunde, la scorul de 22 la 22, croatii au avut o sansa imensa de a smulge victoria – au obtinut o lovitura de pedeapsa, pe care, insa, au ratat-o. AMBIANTA Meciul a ajuns in prelungiri, unde croatii au fost taxati. Echipa Norvegiei a jucat fantastic si a castigat, scor 28 la 25.

Norvegia s-a calificat, in premiera, in finala Campionatului Mondial de handbal. Acolo, scandinavii vor da piept cu Franta, gazda turneului din acest an si detinatoarea a 5 trofee. Francezii au batut, in cealalta semifinala, Slovenia, scor 31 la 25.

Slovenia si Croatia vor juca in meciul pentru locul 3, in aceasta seara, la Paris. Tot acolo, maine, se va disputa si finala mondialului, Franta – Norvegia.